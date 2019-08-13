Деми Мур надела вышиванку от украинского бренда, который носят Елена Зеленская и Марина Порошенко
Американская модель и актриса Деми Мур, двукратная номинантка премии Золотой глобус, опубликовала в Instagram фото в вышиванке от украинского дизайнера.
Наряд был создан украинским дизайнером Витой Кин. На снимке актриса запечатлена в вышиванке темно-зеленого цвета со светло-зеленой вышивкой. На руках она держит свою собачку по кличке Меркл. Снимок набрал почти 40 тысяч лайков.
Скриншот: Instagram
В подписи Деми Мур добавила хештег с именем создательницы наряда.
Вышиванка стала трендовым нарядом, недавно Елена Зеленская надела на мероприятие платье-тунику с вышивкой ришелье от Vita Kin. Кстати, в шкафу экс-первой леди Марины Порошенко также есть несколько вышиванок от Vita Kin.
Кроме того, "Страна" сообщала, что Кэтрин Зета-Джонс купила вышиванку от того же украинского дизайнера, что и Ирина Луценко.