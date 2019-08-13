В Государственном бюро расследований подтвердили, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии УП.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - отметили в пресс-службе.

Петр Порошенко фигурирует в 11 делах, которое ведет ГБР. По двум из них бывший президент является свидетелем – это дело "Прямого" и "Кузни на Рыбальском". Содержание расследований засекречено. Петр Порошенко заявляет, что суть дел не знают даже сотрудники. О том, что Петра Порошенко вызвали на допрос, впервые стало известно в начале июля.

Напомним, 12 августа лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в ГБР. Директор ГБР Роман Труба заявил, что допрос Порошенко касался уклонения от налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", а также добавил, что следующий допрос может пройти с полиграфом.

Порошенко ответил, что не доверяет ГБР, поэтому готов пройти полиграф, но в эфире телеканала "Прямой".

Сегодня юрист Андрей Портнов сообщил, что суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе.