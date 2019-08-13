В Октябрьском дворце в Киеве 6 октября Антрепризный театр Александра Меламуда снова покажет скандальный и уже полюбившийся зрителям спектакль "Дракон".

"Дракон" - спектакль, поставленный по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Зритель высоко оценил постановку в прошлом сезоне.

"Это история о темной стороне человека, чудовище - драконе, - который живёт в каждом из нас. "Дракон" - философская, трогательная сказка для взрослых, которая заставляет задуматься о природе добра и зла, о природе самого человека", - рассказывают в театре.

Это не стандартный спектакль, к которому привыкли театралы столицы. Это настоящее шоу с яркими декорациями и костюмами, живой музыкой и непревзойденной игрой звездного актерского состава. Продюсер постановки, автор музыкальных тем и текстов - сам эпатажный киевский бизнесмен Александр Меламуд.

В ролях: Владимир Горянский, Александр Меламуд, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Мирослава Филиппович, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Владимир Захарченко. Режиссёром пьесы выступил Народный артист Украины Владимир Горянский. Спектакль пройдет 6 октября в 19:00 в Октябрьском дворце.

Билеты можно купить на сайтах Parter.ua, Concert.ua, Kontramarka.ua, Karabas.com.

Напомним, премьера спектакля "Дракон" состоялась 20 октября 2018 года в Октябрьском дворце столицы. Зрители приняли постановку настолько тепло, что ее снова показали уже в марте 2019 года. Спектакль прошел с аншлагом, а "Страна" подробно рассказывала, как это было.

Также мы писали еще об одной премьере, которую готовит Антрепризный театр Александра Меламуда, речь о музыкальной комедии по мотивам бродвейского мюзикла "Весна для Гитлера".