Представители российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" осуществляли многочисленные попытки завербовать украинских военнослужащих через установление личных контактов в соцсетях под видом женщин. Эти действия были выявлены сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины, передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что была разоблачена вербовочная схема российской ФСБ к руководителю одного из подразделений ВСУ, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил.

"Через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ. После чего пыталась получить информацию от офицера военного и общественно-политического характера. Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особенно подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России"

Женщина подчеркнула, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья. После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и дал подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки", - говорится в сообщении.

В связи с этим в СБУ призвали пользователей соцсетей быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настойчиво обращаться в СБУ.

Напомним, граждане, которые не совершали преступные задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей и добровольно заявили органам власти о своей связи с ними и о полученном задачи, освобождаются от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 УКУ.

Видео: YouTube/Служба безпеки України

Ранее сообщалось, что перед судом в Киеве предстал квартет вербовщиков наркокурьеров для России.

Также мы писали, что суд оправдал обвиняемого в передаче ФСБ секретных данных об американских военных в Украине.