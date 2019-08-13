В Днепре задержали пятерых мужчин, которые стреляли по автомобилю. Об этом сообщает пресс-служба региональное управление Наполиции во вторник, 13 августа.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 августа, около 23:00, на улице Баженова. Мужчины на автомобиле BMW Х5 начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия.

Фото: dp.npu.gov.ua

В результате автомобиль получил повреждения, люди не пострадали. В ходе осмотра места происшествия полицейские нашли пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Фото: dp.npu.gov.ua

По подозрению в совершении преступления установлены и опрошены пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Все они задержаны. Двум мужчинам вручено подозрение в совершении преступления по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Видео: youtube.com

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