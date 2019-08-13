Второй по величине в США оператор телефонной связи Verizon Communications договорился о продаже своего cервиса блогов Tumblr компании Automattic, которая владеет сервисом WordPress - на этой платформе работает треть всех мировых сайтах. Новость передает портал "Сегодня"

Tumblr - это соцсеть микроблогов с картинками, статьями, видео и gif-изображенями по разным тематикам и позволяющая пользователям публиковать посты в их тамблелог. Таким образом, соцсеть напоминает Instagram в его нынешнем виде.

В пресс-релизах компаний стоимость сделки не раскрывается, однако источники говорят, что цена сделки меньше $20 млн.

Интересно, что еще в 2013 году соцсеть с больше, чем 450 миллионов блогов, купила Yahoo за $1,1 миллиард. Предположительно, цена упала из-за того, что с декабря 2018 года Tumblr поставил запрет на контент 18+. В первые два месяца после запрета Tumblr потерял 30% трафика.

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