Сергей Пархоменко, более известный как рэпер Серега или Полиграф ШарикOFF, подал документы в приемную на поступление в Харьковский национальный аэрокосмический университет им. Жуковского.

Так, Серега выложил в своем Instaram сториз с текстом: "Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф - студент ХАИ".

"Я решил поступать в ХАИ, поскольку это лучший авиационный институт. В нем учатся лучшие представители молодежи, к коим я причисляю и себя. В принципе, авиация - это закрытый узкоспециализированный клуб для талантливых и гениальных людей. Я не могу сейчас сказать больше о выбранном направлении обучения, но я уже сейчас занимаюсь авиацией. Уже больше подробностей вы узнаете позже в моих блогах", - рассказал в комментарии "Стране" Полиграф ШарикOFF (экс-Серега).

В университете информацию о том, что Сергей Пархоменко 13 августа 2019 подал документы в приемную комиссию, подтвердили. Музыкант стал студентом заочного отделения факультета самолетостроения, сообщает "Харьков City" в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Харьков City

Напомним, 13% абитуриентов поступили, но отказались от бюджета. "Страна" публиковала главные итоги вступительной кампании.

Также мы писали, что в МОН разрешили поступающим в магистратуру сдать вступительный экзамен в ноябре.