Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определённые китайские товары до 15 декабря 2019. Об этом говорится в пресс-релизе Торгового представительства США, передает Интерфакс-Украина.

На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались мобильные телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторые китайские продукты были также исключены из списка по соображениям национальной безопасности и других факторов, таких как их важность для здравоохранения и безопасности.

Как сообщала "Страна", 1 августа 2019 в США объявили о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые китайские товары объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению. Также власти США уже ввели санкции против китайских компаний Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera.

Отметим, что на фоне провала переговоров Вашингтона и Пекина в китайском Гонконге начался Майдан. Мы разбирались, к чему это может привести.

Непосредственно США торговая война с Китаем грозит рецессией.