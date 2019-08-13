Представители оргкомитета нацотбора на детское Евровидение-2019 определили 10 финалистов, которые будут бороться за возможность представлять Украину на нынешнем международном песенном конкурсе. Об этом сообщает Общественное ТВ.

В частности, в финал прошли:

Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий) София Иванько - "Коли здається" (г. Киев) Алиса Чиджан - "Новий день" (г. Харьков) Александр Балабанов - Power in You (г. Киев) Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.) Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск) Варвара Кошевая - "Диво в розмаїтті" (г. Киев) Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.) Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.) Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).

Фото: 1tv.com.ua

Отметим, что одна из финалисток - 10-летняя Варвара Кошевая - старшая дочь известного украинского комика, одного из ведущих актеров студии "Квартал-95", соратника президента Владимира Зеленского Евгения Кошевого. Кошевая на ТВ уже настоящая звезда. Она участвовала в передаче "Рассмеши комика. Дети" в 2016 году, выиграв 20 тысяч гривен, потом в передаче "Светская жизнь" с Катериной Осадчей, сказала, что потратит их на помощь детскому дому. В 2018 году в "Лиге смеха" спародировала своего отца.

Послушать песни и посмотреть видеовизитки всех 10 финалистов нацотбора на детское Евровидение-2019 можно на сайте junior.eurovision.ua. Практика проведения национального отбора в онлайн-режиме, введенная в прошлом году из-за недофинансирования, не только позволила сэкономить средства, но и существенно повысила качество песен и сделала конкурс доступным для более широкой аудитории.

Среди финалистов победителя будет выбирать жюри, состав которого был обнародован ранее. Ранее НОТУ изменила правила участия в детском Евровидении из-за скандала с Maruv.

Напомним, что в России пригласили на свой нацотбор по Евровидению юных певцов из Украины.

Также мы писали о том, что на прошлом детском Евровидении победила юная представительница Польши, а Украина была четвертая.