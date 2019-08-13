На Русановском кладбище Киева владельцев домашних животных попросили перезахоронить их из-за строительства коллектора. Фото
В Киеве на Русановском кладбище для домашних животных объявили о намерении начать строительство канализационного коллектора на этом участке. Об этом сообщает пользователь Валентина Ванзуряк в паблике, посвященном жизни массива. Она прикрепила соответствующее фото с текстом объявления.
"В связи со строительством Шлихтеровского канализационного коллектора на данном участке, согласно проекта и распоряжения КГГА от 11.06.2009 г. №668 будет начато строительство железобетонного ствола и колодца. Строительная площадка будет размещена на месте захоронения домашних животных. Уважаемые владельцы захороненных животных, просим вас перезахоронить останки до 10 сентября 2019 г.", - говорится в объявлении.
Фото: Facebook/Ирина Касьянова
Отмечается, что заказчиком строительства выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", а исполнителем - генподрядчик ООО "Навигаторспецстрой".
Фото: kiev.vgorode.ua
Фото: kievvlast.com.ua
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