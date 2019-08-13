В Киеве на Русановском кладбище для домашних животных объявили о намерении начать строительство канализационного коллектора на этом участке. Об этом сообщает пользователь Валентина Ванзуряк в паблике, посвященном жизни массива. Она прикрепила соответствующее фото с текстом объявления.

"В связи со строительством Шлихтеровского канализационного коллектора на данном участке, согласно проекта и распоряжения КГГА от 11.06.2009 г. №668 будет начато строительство железобетонного ствола и колодца. Строительная площадка будет размещена на месте захоронения домашних животных. Уважаемые владельцы захороненных животных, просим вас перезахоронить останки до 10 сентября 2019 г.", - говорится в объявлении.

Фото: Facebook/Ирина Касьянова

Отмечается, что заказчиком строительства выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", а исполнителем - генподрядчик ООО "Навигаторспецстрой".

Фото: kiev.vgorode.ua

Фото: kievvlast.com.ua

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