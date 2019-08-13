Роман Безсмертный рассказал, что узнал о том, что его освободили от обязанностей представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по вопросам Луганска и Донецка из СМИ. Об этом он сообщил в Facebook.

"Стиль работы ОПУ (Офис президента Украины - ИФ): из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", - написал он и прикрепил к посту соответствующий указ.

Скриншот: Facebook

Кроме того, Безсмертный сделал анонс: он озвучит свое мнение по этому поводу озвучит в прямом эфире "24 канала" в 18:00.

А бывшия представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва, Ирина Геращенко в Facebook выразила сожаление в связи с увольнением Безсмертного.

"РП (Роман Петрович Безсмертный - Ред.) делал украинскую позицию в Минске сильнее. Жаль", - написала она.

Скриншот: Facebook

Напомним, сегодня "Страна" сообщала, что Зеленский убрал Безсмертного из минских переговоров.

Также мы рассказывали, что представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.