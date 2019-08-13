Суд дал разрешение на прохождение проверки на полиграфе бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом известный юрист Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине", - написал Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Петр Порошенко фигурирует в 11 делах, которое ведет ГБР. По двум из них бывший президент является свидетелем – это дело "Прямого" и "Кузни на Рыбальском". Содержание расследований засекречено. Петр Порошенко заявляет, что суть дел не знают даже сотрудники. О том, что Петра Порошенко вызвали на допрос, впервые стало известно в начале июля. На первые два он не пришел. На третий явился 12 июля.

Напомним, что Порошенко отказался проходить детектор лжи в ГБР.

В то же время, в Госбюро расследований пообещали в следующий раз допросить Порошенко на полиграфе.