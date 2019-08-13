В Украине с 16 до 21 августа временно приостановят выплаты вкладчикам. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Выплаты приостановят с 15:00 16 августа и возобновят в 11:00 21 августа. Это связано с проведением технологических работ в промышленной среде Автоматизированной системы выплат, через которую банки-агенты Фонда осуществляют выплаты гарантированных сумм.

"Из-за обновления программного обеспечения доступ банков - агентов Фонда к Автоматизированной системе выплат будет отсутствовать и, соответственно, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены", - сказано в сообщении.

Напомним, вкладчикам проблемных банков должны возвращать деньги, перечисленные даже за день до закрытия.

Также мы писали, что Фонд гарантирования вкладов получил нового руководителя.

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