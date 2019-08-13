Погода в Украине 14 августа ожидается жаркой, но в западной части страны пройдут дожди с грозами. Температура по стране будет колебаться от 20 до 33 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

В среднем в Украине дневная температура составит +24...+28 градусов, а температура ночью - +15...+17 градусов. Однако, на юге и востоке страны будет жарко - местами до +34 (Херсон, Николаев, Одесса, Харьков, Полтава). В западной части страны столбик термометра поднимется не выше +30 в Житомире, виннице и Черновцах, а во Львове, Луцке и Ровно еле перейдет отметку в +21. Ночью холоднее всего будет в Донецке и Харькове - около +15, а самыми теплыми станут прибрежные Одесса, Николаев и Херсон.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, температура - около +30 днем и +20 ночью. Кроме того, дожди пройдут в Чернигове, Сумах, Житомире, Виннице, Хмельницком, Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде.

Фото: meteo.gov.ua

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