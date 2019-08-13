В Чернобыльском заповеднике похвастались гигантскими грибами, которые нельзя собирать. Фото
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото громадного гриба подберезовика. Соответствующий пост опубликован в Facebook.
"... Да, их размер действительно немного увеличен, но ничего не привычного в этом нет. Подберезовики, которые в других местностях их еще называют березовиками, бабками, козариками - имеют диаметр шапки 15-20 см. Растут преимущественно в березовых и смешанных (с березой) лесах", - сказано в сообщении.
Украинцам также напомнили, что собирать грибы на территории заповедника не стоит.
"Предостерегаем: на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.) и животноводства в соответствии с приказами и правил действующего законодательства Украины", - подчеркнули в заповеднике.
Скриншот, фото: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали обитающих в зоне отчуждения хищных пауков.
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