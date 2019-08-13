В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото громадного гриба подберезовика. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"... Да, их размер действительно немного увеличен, но ничего не привычного в этом нет. Подберезовики, которые в других местностях их еще называют березовиками, бабками, козариками - имеют диаметр шапки 15-20 см. Растут преимущественно в березовых и смешанных (с березой) лесах", - сказано в сообщении.

Украинцам также напомнили, что собирать грибы на территории заповедника не стоит.

"Предостерегаем: на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т.д.) и животноводства в соответствии с приказами и правил действующего законодательства Украины", - подчеркнули в заповеднике.

Скриншот, фото: Facebook/ Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали обитающих в зоне отчуждения хищных пауков.

Также мы писали, что сотрудники Чернобыльского заповедника показали, как в зоне отчуждения цветут розовые кувшинки.