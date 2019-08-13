Ранее введённые ограничения на двустороннюю торговлю между Россией и Украиной затронули как прибыльный экспорт украинских товаров в Россию, так и поставки российских товаров в Украину.

Об этом передаёт "112 Украина" со ссылкой на сообщение Мининстерства экономического развития и торговли Украины.

В конце апреля 2019 года российское правительство запретило вывозить в Украину некоторые нефтепродукты, а также обязало получать разрешение Минэкономразвития на экспорт дизтоплива и сжиженного газа. Из Украины запретили ввозить изделия из бумаги и картона, в том числе флизелиновые обои, а также обувь и женскую одежду.

В Министерстве экономического развития и торговли в ответ на информационный запрос 112.ua оценили последствия от действия "торгового" постановления РФ.

В соответствии со статистическими данными на 2018 год, указанные запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта украинских товаров в РФ и 54% импорта российских товаров в Украину.

"Запрет на ввоз товаров из РФ распространился на следующие товары: трубная продукция, картонно-бумажная продукция, одежда, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол, стальная эмалированная посуда, бульдозеры, жатки. Экспорт этих товаров в РФ в 2018 году составил 193,3 млн долларов", - сообщили в министерстве.

Также в Минэкономразвития отметили, что постановлением запрещен вывоз в Украину следующих товаров: масла и продукты перегонки каменноугольной смолы, нефть сырая, кокс нефтяной, смеси битумные, этилен, пропилен, бутилен, вазелин нефтяной, кокс нефтяной, углеводороды циклические. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 170,4 млн долларов.

"Введена разрешительная система на ввоз в Украину следующих товарных позиций: уголь каменный, кокс, бензин, дизельное топливо, пропаны, бутаны, сжиженный газ. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 4 млрд 202 млн 9 тыс. долларов", - отмечают в министерстве.

Как сообщала "Страна", в июне 2019 дефицит платежного баланса Украины вырос более чем в три раза. Объемы экспорта товаров составили 3,3 млрд долларов. Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов.

Отметим, что в Украине погибло 40 тысяч пчелиных семей. Это вызвано отравлением пчел пестицидами и ядохимикатами.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал унизительным размер ВВП Украины, как в Мали.