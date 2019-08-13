В столице самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. Обезопасить от болезни может только вакцинация. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, новость опубликована на сайте КГГА.

По заявлению пресс-службы, за первые пол года 2019 в Киеве корью заболело более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи - взрослые, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила Гинзбург.

Директор департамента рассказала, что такая ситуация, в Киеве и в Украине в целом, сложилась из-за потери коллективного иммунитета. Она сообщила, что плановые прививки в предыдущие годы не получила достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезни, например - дифтерией", - предупредила директор департамента.

Гинзбург заверила, что на сегодня в столице созданы все условия, чтобы бесплатно сделать прививку детям и взрослым. В коммунальных медицинских учреждениях в наличии более 57 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун напомнила украинцам, без каких прививок детей могут не пустить в школу.

Также мы рассказывали, что ВОЗ выделит 200 ампул сыворотки от дифтерии, которой сейчас нет в Украине.