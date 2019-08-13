Члены Кабмина по квоте партии Порошенко не будут голосовать за отставку Кличко
Члены правительства по квоте партии "Блока Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность") не будут поддерживать внесение представление на снятие мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.
"Я не собираюсь поддерживать решения, которые нарушают решение Конституционного суда от 2003 года, поэтому я буду голосовать против", - заявила 13 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге депутатов от "Европейской солидарности" в партийном офисе, отвечая на вопрос "Страны".
В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что кворум на завтрашнее заседание правительства пока ещё собирается. " Если он будет, я уверена, что все представители "Европейской солидарности" проголосуют против", - сказала Фриз.
У Зеленского пытаются уволить Кличко с должности председателя КГГА, который назначается президентом - правда, по представлению правительства.
При этом Кабмин уже один раз отменил свое заседание, где должны были рассмотреть вопрос увольнения Кличко.
Напомним, что Кличко из отпуска передал привет Богдану и Варвишу и упрекнул их в нечестной игре.
Также мы писали о том, что Виталий Кличко рассказал, что "Удар" может возглавить его брат Владимир.