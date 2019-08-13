Члены правительства по квоте партии "Блока Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность") не будут поддерживать внесение представление на снятие мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

"Я не собираюсь поддерживать решения, которые нарушают решение Конституционного суда от 2003 года, поэтому я буду голосовать против", - заявила 13 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге депутатов от "Европейской солидарности" в партийном офисе, отвечая на вопрос "Страны".

В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что кворум на завтрашнее заседание правительства пока ещё собирается. " Если он будет, я уверена, что все представители "Европейской солидарности" проголосуют против", - сказала Фриз.

У Зеленского пытаются уволить Кличко с должности председателя КГГА, который назначается президентом - правда, по представлению правительства.

При этом Кабмин уже один раз отменил свое заседание, где должны были рассмотреть вопрос увольнения Кличко.

Напомним, что Кличко из отпуска передал привет Богдану и Варвишу и упрекнул их в нечестной игре.

Также мы писали о том, что Виталий Кличко рассказал, что "Удар" может возглавить его брат Владимир.