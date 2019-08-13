В результате введения новых пошлин на товары из Китая, анонсированного в США, впервые подорожает одежда, при этом сильнее поднимутся в цене женские модели. Об этом пишет "Интерфакс".

С 1 сентября вся одежда и обувь, производимая в Китае, будет облагаться пошлинами в размере 10%, однако, согласно анализу Wall Street Journal, стоимость одежды и обуви для девочек и женщин, ввезенной в США из Китая, более чем в два раза превышает стоимость одежды для мальчиков и мужчин.

Так, почти 42% импортированной в США в 2018 году женской одежды и обуви стоимостью $23,5 млрд была из Китая. При этом доля произведенной в Китае одежды и обуви для мальчиков и мужчин составила 26%, или $10,9 млрд. Эксперты связывают это с тем, что женщины больше следят за модой и чаще совершают покупки. Китайские же производители могут быстро ставить на поток те или иные новинки.

Уточняется, что американские семьи в среднем ежегодно тратят около $665 на одежду для девочек и женщин против $427 на одежду для мальчиков и мужчин. А по итогам минувшего года американцы в общей сложности потратили на одежду и обувь почти $400 млрд, следует из данных министерства торговли.

Торговое представительство США пока не опубликовало итоговый перечень пошлин, поэтому существует вероятность, что в список не войдут ключевые категории, в том числе продукция для женщин.

Напомним, аналитики Goldman Sachs полагают, что торговая война с Китаем грозит экономике США рецессией и не завершится до американских выборов.

Также мы писали о том, что значат угрозы Трампа заблокировать китайский импорт на 550 миллиардов.