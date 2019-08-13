Международная группа ученых предвидела вероятность появления смертельной эпидемии. Она может начаться из-за мутирующей бактерии, которая приспосабливается ко всем дезинфицирующим средствам и быстро размножается. Об этом сообщает Science Daily.

Специалисты выяснили, что бактерия Clostridium difficile большими темпами эволюционирует. Кроме того, вызывая инфекционные заболеваний кишечника, в том числе сепсис, бактерия имеет свойство легко распространяться.

Ученые изучили геном 906 штаммов Clostridium difficile, выделенных из человеческого организма, организма собак, свиней, лошадей и из окружающей среды. Была найдена разновидность микроорганизма, приспособленного для жизни в больничных условиях. Она стала устойчивой к большинству дезинфицирующих средств и даже некоторых лекарств. Сообщается, что тот штамм присутствует в 70 процентах больничных образцов.

Ранее "Страна" информировала, что ученые заявили о новом смертельном грибке.

Так же мы рассказывали, что на Филиппинах объявили эпидемию после смерти больше, чем 600 человек, массовые заболевания стали следствием запрета вакцины.