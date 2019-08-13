Фракцию "Европейская солидарность" в новом созыве Верховной Рады возглавит профессионал, его замом тоже будет профессионал, но при этом будет соблюден гендерный баланс. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко, отвечая на вопросы корреспондента "Страны".

"Нашу фракцию возглавит профессиональный человек, его замом тоже будет профессиональный человек, - мы команда профессионалов. И тут будет соблюден гендерный баланс", - заявила она. Она подчеркнула, что "вы сами все узнаете, когда Рада "созыва начнет работу". "Но лидером партии остается Петр Порошенко (экс-президент - Ред.)", - заявила Геращенко.

На вопрос прокомментировать информацию о том, что Порошенко, возможно, сложит свои депутатские полномочия, она ответила: "Мы слухи не комментируем. Петр Порошенко сам представит свое видение своей политической карьеры. И она (карьера) будет развиваться на 100% правильно, как он решит. Его цель и партия его в этом поддерживает - он будет депутатом Европарламента. Украина должна как можно быстрее интегрировать в ЕС и НАТО". Более подробно о том, откажется ли Порошенко от депутатского мандата читайте в материале "Страны".

Кстати, по словам Геращенко, в сентябре "Европейская солидарность" получит статус наблюдателя в EPP - правоцентристской общеевропейской политической партии.

Видео: youtube.com

Напомним, что у Порошенко еще 9 августа предложили Голосу и Батькивщине сотрудничать в новой Раде и заявили о непримиримых противоречиях с Оппоплатформой.

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