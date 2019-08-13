Президент Украины Владимир Зеленский за июль получил зарплату размером 28 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова пишет 112.ua.

"Заработная плата президенту Украины Зеленскому в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту Украины не установлено", - сообщил Сергей Борзов.

Также сообщается, что президент уплатил налоги и сборы, что уменьшило общую сумму на 5460 гривен. Таким образом на руки он получил 22 540 гривен. Состоянием на 13 августа это менее 900 долларов.

Напомним, заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. и Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась.

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