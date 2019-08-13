Зеленский освободил Романа Безсмертного от его обязанностей представителя страны в подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса.Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

"Для частичного изменения ст.1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 №504) освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе президента.

Фото: Роман Безсмертный/из открытых источников

В среду, 19 июня, глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако потом вместо Александра Моцика в рабочей подгруппе по политическим вопросам был назначен Безсмертный. И сейчас это решение отменено.

Ранее "Страна" сообщала, что контактная группа договорилась о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской.

Также мы рассказывали, что представители "ЛНР" свободно прибыли в Станицу Луганскую и устроили уличный диспут с главой района.