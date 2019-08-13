Все 52 станции метро Киева с тоннелями между станциями и эскалаторами до 2020 года покроют интернетом 4G. Такое обещание дают мобильные операторы и "Хуавей Украина", пишет "Экономическая правда".

Еще один оператор мобильной связи - "Киевстар" - подчеркивает, что строительство закончат до конца 2020 года при условии, что руководство Киевской городской государственной администрации и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.

"Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения. Объемы работ большие, а для их выполнения только ночью, когда поезда не ходят. Необходима поддержка КГГА", - заявили в "Киевстаре".

Как утверждают в lifecell, строительство начнется после подписания совместного договора и получения доступа для установки оборудования. По заявлениям мобильных операторов и подрядчика, первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех ветвей метрополитена: "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец".

Ранее "Страна" писала о том, какие станции метро закроют в Киеве из-за матча Динамо - Брюгге.

Также мы сообщали, что в Киеве уже пятая станция метро отказывается от продажи жетонов пассажирам.