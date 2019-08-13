В Германии в городе Бамберге (федеральная земля Бавария) нашли надгробие исторического прототипа сказочной героини Белоснежки. Звали девушку Мария-София фон Эрталь. Об этом сообщает DW.

О судьбе девушки из известного дворянского рода и ее жизни почти ничего официально неизвестно. Умерла Мария-София фон Эрталь в 1796 году. В архиве города Бамберга находится ее завещание, а официальное объявление о смерти – в университетской библиотеке Вюрцбурга.

В XVIII веке, в замке одного небольшого городка под названием Лор-ам-Майн (Lohr am Main) жила-была юная особа. Когда ей исполнилось 18 лет, отец снова женился. Новая жена падчерицу невзлюбила и всячески сживала ее со свету.

О местонахождении надгробной плиты также долгое время ничего не было известно. Обнаружили надгробие наследники одного старого дома в Бамберге. После того, как они поняли, что речь идет об исторической памятке, то передали это в музей.

В свою очередь в музее исследовали плиту, почистили и частично реставрировали. Теперь надгробие находится в музее епархии Бамберга. Это скромная овальная плита из темно-серого мрамора, единственное украшение - несколько звездочек белого цвета. Надпись на камне гласит: "Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения".

Фото: dw.com

Во время похорон Марии-Софии фон Эрталь вряд ли кто-то мог себе представить, насколько ее жизнь преобразится именно после ее смерти. Немаловажную роль сыграло здесь старинное зеркало 1720 года, которое многое лет висело в одном из винных погребков Лора. В одном из медальонов массивной рамы зеркала, украшенного узорами из красного лака, серебряной и золотой фольги, имелась витиеватая надпись по-французски: "Amour Propre" - "самовлюбленность". А тут уже до мачехи Белоснежки - как говорится, один только шаг. Не удивительно, что легенда о Белоснежке заинтересовала великих немецких сказочников, ведь братья Гримм жили всего в семидесяти километрах отсюда.

Сегодня городок Лор-ам-Майн с гордостью называет себя "городом Белоснежки", привлекая тем самым многочисленных туристов. А посетители краеведческого музея Шпессарта могут сами взглянуть в легендарное "волшебное" зеркало.

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