Из-за спада в мировой экономике цены на драгоценные металлы растут на мировых биржах. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, во вторник, 13 августа, цены на золото достигли шестилетнего максимума. В частности, стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Последний раз такой показатель наблюдался только в 2013 году. А за последние три месяца золото подорожало на 20%.

В свою очередь, цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.

Как отмечают эксперты, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.

Напомним, Россия активно скупает золото, чтобы уйти от доллара.

Также мы писали, что аналитики GFMS выяснили, как изменится цена на золото до конца года.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!