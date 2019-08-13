Из-за спада в мировой экономике цены на драгоценные металлы растут на мировых биржах. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, во вторник, 13 августа, цены на золото достигли шестилетнего максимума. В частности, стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,22%, и составила $1 535 за унцию. Последний раз такой показатель наблюдался только в 2013 году. А за последние три месяца золото подорожало на 20%.

В свою очередь, цена сентябрьского фьючерса на серебро, согласно нью-йоркской бирже, увеличивается на 2,03%, до $17 418 за унцию.

Как отмечают эксперты, трейдеры обеспокоены тем, что наступает мировой экономический спад. В связи с этим, они сокращают вложения в более рисковые активы, и наращивают в более надежные, такие, как золото.

Напомним, Россия активно скупает золото, чтобы уйти от доллара.

Также мы писали, что аналитики GFMS выяснили, как изменится цена на золото до конца года.