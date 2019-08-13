Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана - руководителя Офиса президента - председателем Комиссии государственных наград и геральдики. Об этом сказано в указе №595.

Указ вступает в силу со дня опубликования, 13 августа. Кроме того, президент сократил численность комиссии с 21 до 14 человек, убрав многих людей, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.

Из состава данной Комиссии исключены:

Экс-глава Администрации президента Игорь Райнин (был председателем комиссии);

бывшие советники Порошенко Юрий Бирюков, Юрий Богуцкий и Ростислав Павленко;

журналист Виталий Гайдукевич;

народные депутаты Верховной Рады 8-го созыва Игорь Грынив, Татьяна Рычкова, (фракция "Блок Петра Порошенко");

министр информационной политики Украины Юрий Стець;

министр по делам ветеранов Ирина Фриз;

искусствовед, заведующий кафедрой теории и истории искусства Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Федорук.

В то же время он утвердил новый состав. Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан стал председателем Комиссии. В состав вошли член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Александр Мацько, координатор Белоцерковской волонтерской группы Юрий Москаленко, руководитель Главного управления по вопросам военной безопасности директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Алексей Покотило.

Кроме того, президент Зеленский внес некоторые изменения в положение о Комиссии государственных наград и геральдики.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ввел в Инвестсовет Украины представителей США и Японии, а также двух заместителей Богдана.

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