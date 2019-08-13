Партия "Европейская солидарность" все еще ждет от других партий ответа на свое предложение о сотрудничестве в новом созыве Верховной Рады. Об этом на брифинге сообщила представитель партии ЕС Ирина Геращенко.

"Мы апеллируем и обращаемся к нашим коллегам по парламенту, которые не входят в монобольшинство, это партия "Голос" и партия "Батькивщина", с предложением скоординировать усилия политсил… Пока что мы не имеем соответствующей реакции от наших коллег из "Голоса" и "Батькивщины", но ждем. Мы убеждены, что скоординировав наши усилия, мы больше сделаем и для демократии, и для правильного функционирования Рады", – сказала Геращенко.

С другой стороны, она исключила возможность сотрудничества "Европейской солидарности" с партией "Оппозиционная платформа".

Видео: youtube.com

Напомним, что у Порошенко еще 9 августа предложили Голосу и Батькивщине сотрудничать в новой Раде.

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