Китай согнал в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. Видео опубликовало издание Global Times.

По официальной версии, военную технику, для стоянки которой пришлось выделить местный стадион, пригнали для проведения крупных учений.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться "ростки терроризма".

Напомним, несколько недель назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыск

Стоит отметить, что Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

Ранее "Страна" писала о том, что в Гонконге протестующие заполонили международный аэропорт, из-за чего отменили все авиарейсы.

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