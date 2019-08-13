В НАПК приняли решение о госфинансировании 11 партий. Список
11 партий, которые набрали более 2% голосов на внеочередных парламентских выборах, будут получать государственное финансирование в ближайшие 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Так, Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о предоставлении госфинансирования таким партиям:
- Слуга народа
- Оппозиционная платформа - За жизнь
- Всеукраинское объединение Батькивщина
- Европейская солидарность
- Голос
- Радикальная партия Олега Ляшко
- Сила и честь
- Оппозиционный блок
- Украинская стратегия Гройсмана
- Партия Шария
- Всеукраинское объединение Свобода
Партии получат право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Рады, избранной на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
При этом в парламент по итогам выборов проходят пять партий из списка: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Евросолидарность" и "Голос".
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский должен будет рассмотреть предложение по отмене финансирования партий из бюджета, так как под петицией набралось достаточное количество голосов.
Также "Страна" писала о том, что на выборах в Раду более 2% набрали 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Наибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" - 537 миллионов гривен ежегодно.