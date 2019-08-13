Центральный защитник Тим Халл перешел в "Карпаты" из "Прогресса". Он заключил контракт на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе львовского клуба он будет играть под 34-м номером. Халл выступал в "Прогрессе" с 2018 года, перейдя из "Льерса". В текущем сезоне 22-летний игрок успел провести несколько игр в составе "Прогресса" в квалификации Лиги Европы.

В активе футболиста имеется 1 поединок в составе сборной Люксембурга.

Ранее в киевское "Динамо" перешёл его напарник по сборной Жерсон Родригес.

Фото: fckarpaty.com

Как сообщала "Страна", "Карпаты" усилились звездным украинским защитником. Александр Кучер. Когда он будет готов выйти на поле наставник команды Александр Чижевский не сообщил.

Напомним, что по Люксембургу промчался свирепый торнадо. Он повредил около 100 домов, много людей пострадали.