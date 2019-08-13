По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает и именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Такое заявление сделал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Относительно очередного обострения внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды можно сказать следующее: Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина", - написал Кориневич.

Скриншот: Facebook/Anton Korynevych

Также чиновник отметил, что Днепр не течет по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина назвала два условия, которые должна выполнить Россия, чтобы получить воду в Крыму.

Также мы рассказывали, что в Крыму хотят вернуть на полуостров воду из Днепра.