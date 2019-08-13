Владимир Зеленский исполнил свое обещание и облегчил выдачу гражданства гражданам России.

Формально, конечно, не только им. Но подпадают под указ в основном россияне, которые воевали на стороне Киева в АТО - или боролись с российской властью иными способами внутри РФ.

Так президент ответил на решение российского коллеги Владимира Путина выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Примечательно, что раньше у российских добровольцев, служивших, к примеру, в "Азове", были проблемы с украинским паспортом. По иронии судьбы, именно благодаря Путину эти проблемы теперь могут исчезнуть.

Впрочем, решение Зеленского уже вызвало определенный скепсис в Украине. Указ президента открывает путь для миграции к нам в страну довольно сомнительных элементов, имеющих проблемы с российским законом. В лучшем случае политических смутьянов, а в худшем - экстремистов.

Ведь в России преследуют не только Навального, но и исламских радикалов, например. Учитывая, что Украина имеет безвиз с Европой, теперь эти категории людей могут попасть туда. Что вряд ли ЕС может обрадовать.

"Страна" собрала мнения о паспортной упрощенке для "несогласных".

Что говорится в указе президента

Зеленский подписал указ №594/2019 13 августа. Согласно документу упрощается получение украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, а также россиянам, которые преследуются местной властью.

Теперь от "жертв режима Путина" не будут требовать справки о выходе из гражданства РФ. То же касается и лиц, которые проходят службу в ВСУ или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это значит, что кроме добровольцев под указ подпадают и волонтеры.

Также облегчается принятие в гражданство Украины тех, кто представляет государственный интерес - особенно, "участвовавших в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Теперь россияне, желающие стать украинцами, должны предоставить расписку об отказе от прежнего гражданства и справку МИД Украины о том, что вас политически преследуют в России.

Критерии такого преследования должен разработать Кабмин и внести в Раду законопроект. В нем будут прописаны критерии получения гражданства Украины иностранцами, служившими в АТО или подвергавшимся преследованию в России.

На это правительству отводится три месяца. То есть реально новый закон начнет работать в случшем случае к зимой.

Также президент поручил правительству оптимизировать процесс рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Почему Зеленский решил давать паспорта россиянам

Стартовым толчком для принятия решения о гражданстве для россиян стало то, что в РФ решили упростить выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

Причем речь идет не только об уроженцах "ЛДНР", а о всей территории двух областей, в том числе подконтрольной Киеву.

Это упрощение действует для тех, кто сейчас живет в РФ или планирует там жить, на основании паспорта гражданина Украины. Ранее в России также упростили процедуру получения российского гражданства для жителей неподконтрольных территорий, имеющих паспорта "ДНР/ЛНР".

У Зеленского заявили, что такой шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

В ответ у Зеленского в тот же день пообещали разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Но в итоге не разработали, а переложили эту заботу на Кабмин.

Реакция на указ

Решение вызвало неоднозначную реакцию в сети. Так, националисты и порохоботы крайне недовольны указом президента. В России, напротив, радуются, что теперь оттуда в Украину начнут уезжать "антигосударственные силы".

Нардеп Сергей Высоцкий, стремившийся попасть в Раду в рядах партии Порошенко "ЕС", говорит о том, что Зеленский копирует действия РФ:

"Украина может защищать россиян, которых преследует Кремль. Для этого существует институт политического убежища. Почему же тогда Зеленский подписал указ об упрощенном получении такими русскими именно украинского гражданства? Потому что в душе президента живет концепция Украины как остальной России. Со свободой слова и борщом.

И эта такая же по своей колониальной сущности российскоцентристская концепция, как и концепция русского мира. Сама этот взгляд на Украину - не как на отдельное государство со своей идентичностью, а как на отражение России объединяет Зеленского с российскими либералами больше, чем с частью собственных сограждан.

И да - это и есть советский взгляд на мир. Взгляд колонизированного человека, который видит свой колониальный статус как привилегию, а не как кандалы".

Интересно, что против паспорта "политическим" выступил и политэмигрант из России Аркадий Бабченко:

"Есть институт политического убежища. Статус беженца. Они полностью перекрывают потребности предоставления убежища преследуемым по политическим мотивам.

Но при чем тут гражданство?

И, самое главное - подвергшимся преследованиям в какой период?

Потому что человек, который пять лет преотлично жил в Москве "вне политики", а потом вдруг проснулся, под лозунгом Любови Соболь "мы не "оранжевая чума" вышел на проспект Сахарова строить Рейх без коррупции, сорвал украинский флаг, получил пятнадцать суток - он тоже подвергся политическим преследованиям. Вот он точно должен стать гражданином Украины?

Имперец Вячеслав Мальцев, который "Артподготовка" и который в 2014 орал "Крымнаш, мочи бандер!", а потом подвергся политическим преследованиям - вот он по этому указу теперь будет иметь право на упрощенное получение украинского гражданства.

В комментах точно подсказывают - свинченная на камеру тётка-единороска теперь тоже может претендовать на украинское гражданство.

А не слишком ли жирно, друзья?

Вы этим указом на одну доску ставите людей, которые реально пахали, помогали, сидели, рисковали сесть или быть убитыми - и людей, которые в кокошнике орали "Ра-си-я, Ра-си-я, оле-оле-оле", а потом получили пятнадцать суток.

Тех, кто все эти годы действительно помогал Украине, боролся против войны и оккупации, в России и так уж остались единицы. Их выдавили, они вынуждены были бежать, уехали, эмигрировали, сели.

И вот вы издаете указ, в котором уравниваете тех, кто реально противостоял оккупации Украины, и тех, кто... Да вообще не пойми кто.

Зачем?

Раньше надо было за Украину бороться. А теперь - поздно уже. Поезд ушел. Водораздел уже произошёл".

Телеведущая Ольга Лень против новых "соотечественников", так как считает, что спустя время они сменят свои взгляды на антиукраинские.

"Категорически против предложения Зеленского выдавать гражданство ускоренно и всем, кто из Москвы приедет. Эту ошибку уже сделал Порошенко с некоторыми лицами, когда вместо убежища поспешил предоставить гражданство. Зачем из малых ошибок делать еще большие?

Если человек определился и имеет долгосрочные планы изменения страны проживания, то сначала пусть получит убежище, разрешение на долгосрочное пребывание, поживет некоторое время, выучит язык и историю, тогда и будет подаваться на гражданство.

Здесь скорее надо не об упрощении, а о единой для всех процедуре говорить. Вообще есть потребность в реформировании вопросов гражданства, его получения и ограничений для людей с двойным гражданством находиться на государственной службе. Нужны экзамены на гражданство и чтобы в этом все, кто приезжает, были равны перед законом.

Понятно, что в мире идет борьба за рабочую силу и многие страны стремятся привлечь мигрантов. Но никто не дает гражданство просто так. Польша также заинтересована в мигрантах, но поспрашивайте у людей, которая там серьезная процедура проверки лояльности. Включая вопросы политического характера на экзаменах на получение карты поляка, что еще отнюдь не является гражданством.

А что до российских мигрантов, то оценка гетмана Павла Скоропадского остается актуальной как никогда. "После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай! Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и он плохой. И брусчатка местами некачественная. "Позвольте, говоришь ему, вы вспомните, что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы". После этого наступает четвертая стадия. "Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли вы, что скажу - ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нету, все это выдумка немцев".

Как-то не хочу слушать от новоиспеченных граждан, что все украинское - бред. Мне достаточно и той ненависти к украинскому, которую несут некоторые "слуги народа".

Не вызвало особого восторга решение Зеленского по гражданству и среди противников националистов и сторонников условной "партии мира". Общественный деятель Александр Скубченко не понимает зачем предоставлять украинское гражданство людям, убивавшим людей на Донбассе:

"Зеленский издал указ, который предусматривает мероприятия относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшимися политическим преследованиям, а так же иностранным наёмникам и лицам без гражданства, которые с оружием в руках убивали граждан Украины на Донбассе. Ждем теперь, когда ЕС заявит: вот без безвиза с этим теперь и живите, а безвиз мы вам не для того давали. Это я оставлю за скобками моральную оценку данной конечной идее президента иностранцев, лиц без гражданства и российских преступников".

А вот в России среди противников тамошнего «майдана» идея Зе вызвала горячую поддержку. Так, решение поддержал политолог Владимир Корнилов:

"Боже, какая же долгожданная новость! Дорогие российские оппозиционеры и жертвы режима Путина! У вас появилась прекрасная возможность строить демократию, не опасаясь преследований и репрессий! Воспользуйтесь ею, пока Зеленский не передумал. Уверен, многие россияне скажут вам за это спасибо".