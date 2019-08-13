Каждый пятый заробитчанин решил не возвращаться на работу за границу
Пятая часть украинцев, которые долго проработали за границей, не хочет снова уезжать на заработки. Такой вывод сделал сервис "OLX Работа" по результатам опроса.
Основной причина нежелания возвращаться на заработки - психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных - об этом сказали 42% опрошеных.
Почти у трети пропала необходимость выезжать на работу за границу второй раз, потому что они начали зарабатывать достаточно в Украине. Еще 16% рассказали, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание. Первой мотивацией к выезду у 42% респондентов были низкие зарплаты дома. Кроме того, в список мотивации для выезда попали отсутствие рабочих мест в Украине и желание посмотреть мир.
Что качается зарплат, почти половина сограждан из тех, кто сейчас не хочет возвращаться, получали за рубежом до 1000 долларов. Еще 18% - до 1200 долларов. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, имели 2000 долларов в месяц.
Основными направлениями рабочей миграции для людей, которые сейчас решили остаться в Украине, были Польша - 33%, Россия - 35% и Германия - 11%.
Из группы респондентов, которые не хотели бы поехать работать за границу снова, почти 15% все же уехали на заработки в Польшу. Из тех, кто хотел иметь уехать, почти 77% указали, что они выбирают Польшу из-за зарплаты и близости к Украине.
Результаты опроса также свидетельствуют, что каждый второй украинец, выехавший на заработки за границу, потом не захотел возвращаться, работал не по своей специальности. Почти четверть недовольных респондентов проработали за рубежом в строительной сфере. Вторая по популярности отрасль - работа в сфере логистики (в основном, водителем) - 17%. Топ-3 закрывает производство - 15%.
Отмечается, что в Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, - это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет. 7 из 10 таких работников проживающих в городах. Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, среднее образование - 39%.
Фото: OLX Работа
Ранее "Страна" сообщала, что в Литве подготовили законопроекты против теневой экономики, которые затронут мигрантов из Украины.
Также мы рассказывали, что 18% трудоспособного населения Украины работает за границей.