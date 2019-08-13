Пятая часть украинцев, которые долго проработали за границей, не хочет снова уезжать на заработки. Такой вывод сделал сервис "OLX Работа" по результатам опроса.

Основной причина нежелания возвращаться на заработки - психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных - об этом сказали 42% опрошеных.

Почти у трети пропала необходимость выезжать на работу за границу второй раз, потому что они начали зарабатывать достаточно в Украине. Еще 16% рассказали, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание. Первой мотивацией к выезду у 42% респондентов были низкие зарплаты дома. Кроме того, в список мотивации для выезда попали отсутствие рабочих мест в Украине и желание посмотреть мир.

Что качается зарплат, почти половина сограждан из тех, кто сейчас не хочет возвращаться, получали за рубежом до 1000 долларов. Еще 18% - до 1200 долларов. Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, имели 2000 долларов в месяц.

Основными направлениями рабочей миграции для людей, которые сейчас решили остаться в Украине, были Польша - 33%, Россия - 35% и Германия - 11%.

Из группы респондентов, которые не хотели бы поехать работать за границу снова, почти 15% все же уехали на заработки в Польшу. Из тех, кто хотел иметь уехать, почти 77% указали, что они выбирают Польшу из-за зарплаты и близости к Украине.

Результаты опроса также свидетельствуют, что каждый второй украинец, выехавший на заработки за границу, потом не захотел возвращаться, работал не по своей специальности. Почти четверть недовольных респондентов проработали за рубежом в строительной сфере. Вторая по популярности отрасль - работа в сфере логистики (в основном, водителем) - 17%. Топ-3 закрывает производство - 15%.

Отмечается, что в Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, - это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет. 7 из 10 таких работников проживающих в городах. Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, среднее образование - 39%.

Фото: OLX Работа

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