МИД Украины объявило сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата за шпионаж. Он выдворен с территории страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 13 августа.

По данным ведомства, оперативники разоблачили жителя Львовской области, который выполнял задания для российской разведки. "Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове", – говорится в сообщении.

Указано, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. Он собирал различного рода информацию о политиках и общественниках, подразделениях ВСУ, силовиках и полицейских, а также иностранных инструкторах. Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Материалы направили в суд.

Что касается российского дипломата, то он уже объявлен МИДом персоной нон грата и выдворен с территории Украины за деятельность, несовместимую с консульской.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в Украине задержали сотрудника Укроборонпрома, обвинив его в шпионаже в пользу России.

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