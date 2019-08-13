Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пересел из правительственного самолета, на котором он летел в Нью-Йорк, из-за выявленной неисправности борта. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на немецкий телеканал АРД.

Вместо самолета "Аэробус" A321 он полетел на "Аэробусе" A319. О какой конкретно неисправности идет речь - не сообщается. По информации телеканала, это уже четвертый раз за полгода, когда Маасу приходится пересаживаться на другой самолёт.

По информации телеканала, в правительстве Германии уже приняли меры и заказали три новых самолета.

Как сообщала "Страна", власти Германия отказалась от участия в операции США у берегов Ирана в Персидском заливе. "Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - заявлял в июле министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В ноябре 2018 произошёл ещё один инцидент с самолётами, перевозящими высших должностных лиц Германии. Тогда едва не рухнул борт канцлера Ангелы Меркель.