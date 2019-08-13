Активист угрожал распространить якобы компрометирующее видео о директоре лесхоза накануне визита президента Владимира Зеленского в Житомирскую область, если ему не выплатят 30 тысяч долларов. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

"Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов", - отмечается в сообщении. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Оперативники установили, что "активист" требовал деньги у представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного воздействия" для блокирования их законной деятельности.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Правоохранители задержали вымогателя в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов. Мужчина, увидев правоохранителей, пытался скрыть только что полученные деньги между ягодиц, но деньги все равно изъяли, пишет пресс-центр полиции Житомирской области.

Фото: zt.npu.gov.ua

До этого правоохранители задокументировали факт перечисления "активисту" аванса на карточный счет, как гарантии молчания. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство).

Напомним, что Зеленский заставил главного лесника Житомирской области написать заявление об увольнении.

Также мы писали о том, что президент призвал уйти в отставку главу полиции Житомирской области.