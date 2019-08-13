Движения по трассе М-05 Киев-Одеса будет временно ограничено в связи со строительствооом надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на странице в Facebook.

"В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса км 27 + 500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из Одессы на Киев. Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в пгт Глеваха", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Київської області

Также пресс-служба указывает, что об изменениях в организации дорожного движения на данном участке водители узнают по временным дорожным знакам. Кроме того, будет разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение по направлению на Одессу ограничено не будет.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Ранее "Страна" сообщала, что по Парковому мосту в Киеве на несколько дней ограничат движение.

Также мы рассказывали, что в Голосеевском районе Киева из-за ремонтных работ на электроподстанции перекроют 10 улиц.