В ночь на среду перекроют трассу из Одессы в Киев. В полиции сообщили, как правильно объезжать участок
Движения по трассе М-05 Киев-Одеса будет временно ограничено в связи со строительствооом надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на странице в Facebook.
"В связи с проведением строительства надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса км 27 + 500, а именно устройства мостовой балки, временно будет ограничено движение в направлении из Одессы на Киев. Ремонтные работы будут проводиться с 13 на 14 августа текущего года в ночное время (с 00:00 до 04:00). Объезд будет осуществляться по улице Вокзальная в пгт Глеваха", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Київської області
Также пресс-служба указывает, что об изменениях в организации дорожного движения на данном участке водители узнают по временным дорожным знакам. Кроме того, будет разметка с указанием направления оптимального маршрута объезда. Движение по направлению на Одессу ограничено не будет.
Фото: Патрульна поліція Київської області
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