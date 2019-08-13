В ответ на заявление олигарха Коломойского, который требовал отменить его поручительство по кредиту рефинансирования "Приватбанка", НБУ подал в суд встречный иск. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление Северного апелляционного суда.

Национальный банк требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку" на поруки Коломойского.

Ранее экс-совладелей банка аргументировал свою позицию тем, что заключенный договор поручительства является недействительным, поскольку его заключили "на основании противоправных постановлений НБУ".

Напомним, 11 июля хозсуд открыл производство по иску Нацбанка о взыскании средств с Коломойского.

Также мы писали, что стали известны детали иска "ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова.