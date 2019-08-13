Во вторник, 13 августа, в администрации аэропорта Гонконга (Китай) приняли решение отменить все рейсы из-за "китайского Майдана", который проходит на территории воздушной гавани. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Несколько сотен демонстрантов во вторник возобновили там акцию протеста в международном аэропорту Гонконга. Пассажирам рекомендуют покинуть здания терминалов аэропорта как можно скорее.

В ночь на вторник, 13 августа, в аэропорту осталась лишь небольшая группа протестующих, но к полудню по местному времени (05:00 по Киеву) в терминал вернулись несколько сотен человек.

Накануне в аэропорту Гонконга уже проходили массовые акции протеста, из-за чего администрации аэропорта также пришлось отменять все рейсы. По сообщению представителя местной полиции, в понедельник, 12 августа, т.е. накануне, число протестующих в аэропорту достигло 5 тысяч человек. В Пекине сообщили, что беспорядки в Гонконге уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Это вопрос возник после того, как один из жителей Гонконга вернулся из поездки на Тайвань, в ходе которой был обвинен местными властями в жестоком убийстве местной жительницы.

После того, как власти Гонконга на фоне протестов отказались разрешать экстрадицию, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. В Гонконге исторически проживает много выходцев с материкового Китая, включая деятелей режима Чан Кайши.

С 1842 по 1997 год китайский Гонконг, как удобный порт, был британской колонией, захваченной после Первой Опиумной войны. В 1997 году был возвращён в состав Китая по принципу "одна страна - две системы", сохранив отличную от Китая британскую правовую систему и получив автономию от Пекина. Является местом размещения многих штаб-квартир крупных корпораций в Юго-Восточной Азии.

Видео: youtube.com/Washington Post

Как сообщала "Страна", в МИД не советуют украинцам принимать участие в протестах в Гонконге. Украинцам также рекомендуется отслеживать сообщения СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

Ранее из-за протестов в аэропорту Гонконга отменены более сотни международных авиарейсов.