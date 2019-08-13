В день матча с Брюгге Динамо с Шапаренко и Кадири в составе обыграло сборную Беларуси U-19. Видео
Сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет на НСК Олимпийский ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. И теперь уже точно можно сказать, что на поле мы не увидим ни Николая Шапаренко, ни легионеров Сидклея и Кадири.
Они сегодня во втором составе Динамо сыграли товарищеский матч со сборной Беларуси U-19. Киевляне без проблем разобрались с белорусскими юниорами, обыграв их со счетом 5:0.
Технические данные матча Динамо - сборная Беларуси U-19
Голы: Цитаишвили (25), Сидклей (38), Янаков (80), Исаенко (81), Шапаренко (83).
Динамо: Малыш, Кузик, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко
Запасные: Слуцкий, Шелест, Сирота, Дмитрук, Бражко, Янаков, Сухоручко.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Александр Хацкевич назвал рецепт победы в сегодняшнем матче с Брюгге."Выиграем, если покажем характер и силу воли", - Хацкевич