Сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет на НСК Олимпийский ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. И теперь уже точно можно сказать, что на поле мы не увидим ни Николая Шапаренко, ни легионеров Сидклея и Кадири.

Они сегодня во втором составе Динамо сыграли товарищеский матч со сборной Беларуси U-19. Киевляне без проблем разобрались с белорусскими юниорами, обыграв их со счетом 5:0.

Технические данные матча Динамо - сборная Беларуси U-19

Голы: Цитаишвили (25), Сидклей (38), Янаков (80), Исаенко (81), Шапаренко (83).

Динамо: Малыш, Кузик, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко

Запасные: Слуцкий, Шелест, Сирота, Дмитрук, Бражко, Янаков, Сухоручко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Александр Хацкевич назвал рецепт победы в сегодняшнем матче с Брюгге."Выиграем, если покажем характер и силу воли", - Хацкевич