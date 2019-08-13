Секретарь СНБО Александр Данилюк утверждает, что на Донбассе, несмотря на обстрелы, достигнуто перемирие и реализуется "гуманитарный план Зеленского". Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

"Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто", - сказал Данилюк.

В ответ на замечание о том, что недавно на Донбассе из гранатомета были расстреляны четверо украинских военных, Данилюк сказал, что это попытка срыва перемирия, которая предсказывалась.

"Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций", - заявил Данилюк.

Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что "ситуация сильно отличается".

Напомним, 6 августа на Донбассе под обстрелами погибли четверо украинских военных.

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