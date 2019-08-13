В Украине уголовное дело против харьковского судьи, которую обвиняли во взяточничестве удалось закрыть на основании показаний подозреваемой о том, что на оперативном видео СБУ она занимается обрядом изгнания мертвой силы, а не получает незаконное денежное вознаграждение. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы уголовного дела.

Уточняется, что судья одного из райсудов Харькова объяснила, что на оперативном видео она держит в руках сувенирные купюры, которые ей постоянно подкидывали адвокаты. Уголовное дело было закрыто Прокуратурой Харьковской области.

"Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами", - говорится в постановлении о закрытии уголовного дела.

"По отношению к ней имела место провокация взятки, ей длительное время подкидывали в рассматриваемые ею уголовные и гражданские дела "сувенирные деньги", а об этом стало известно сотрудникам УСБУ в Харьковской области. Которые решили зафиксировать на видео ее контакт с сувенирными деньгами, которые можно принять за настоящие деньги, и таким образом привлечь ее к уголовной ответственности", - аргументируется происходящее.

Что же до знахарок, которые подсказали судье такую модель поведения, то их опросить оказалось невозможно, поскольку они уже умерли по естественным причинам, - резюмирует автор постановления о закрытии дела.

"Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены", - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

Фото: ukranews.com

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