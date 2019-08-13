С 12 августа режим работы контрольного пункта въезда/выезда "Станица-Луганская" снова поменялся. Теперь он работает ежедневно только до 18.00, а не до 20:00, как раньше. Новость опубликовали странице Операции объединенных сил в Facebook во вторник.

"После указанного времени пропуск через КПВВ "Станица-Луганская" не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В штабе пояснили, что решение было принято "согласно решению Командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения".

Кроме того, "по информации украинской стороны СЦКК со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец".

Ранее "Страна" сообщала, что работы по разминированию и починке моста начались, когда Зеленский и Туск посетили Станицу.

Кроме того, мы сообщали о начале разминирования территории вокруг аварийного моста.