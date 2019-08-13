Во понедельник, 12 августа, из офиса одного из телеканалов в Киеве украли квадрокоптер. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Заявление в полицию подала представительница одного из телеканалов, специализирующихся на журналистских расследованиях о коррупции во власти. По словам заявительницы, из офиса канала на бульваре Леси Украинки выкрали дорогой квадрокоптер, который журналисты активно использовали в своих расследованиях для съемок имений крупных госчиновников. А до этого журналистам не раз угрожали фигуранты расследований.

Полиция в рамках уголовного производства, заведенного по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением" - проверяет всех работников офиса, которые имели доступ в помещение. Кроме того, отрабатывается версия несанкционированного доступа посторонних лиц.

Некоторые журналисты предполагают, что из множества офисной техники украли именно квадрокоптер не случайно, а чтобы помешать им проводить расследования с помощью съемок с воздуха.

Напомним, у киевлянина из гаража украли катер ценой в 20 тысяч евро.

Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.