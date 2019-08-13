В Британии местные жители начали массово скупать товары первой необходимости на фоне слухов о "жестком" выходе из ЕС (Брекзите), который поддержал приехавший с визитом в Лондон внешнеполитический советник Белого дома Джон Болтон.

По оценкам экспертов, только за последние месяцы жители королевства потратили более 4 миллиардов фунтов, пополняя запасы еды, напитков, а также, например, лекарств. Об этом сообщает Euronews.

Новоизбранный британский премьер Борис Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС к 31 октября 2019, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем или нет. Ранее уже достигнутую договорённость с ЕС несколько раз отказались утверждать в британском парламенте.

Общая нервозность сказывается на фондовых и валютном рынках. За минувшие недели курс фунта стерлингов опустился до минимальной отметки по отношению к евро с 2016 года, когда, собственно, британцы и проголосовали за выход из ЕС. В этой связи глава Банка Англии Марк Карни заявил, что "жесткий брексит" приведет к реальному экономическому шоку для страны.

Как сообщала "Страна", Ирландия намерена наращивать товарооборот с Россией после Брекзита. Об этом в феврале 2019 заявил координатор группы дружбы между парламентами Ирландии и России Фергюс О'Дауд в ходе встречи с депутатами Государственной думы в Москве.

Напомним, что в апреле 2019 в Великобритании отменили план экстренных мер по выходу из ЕС. На него уже потратили 1,5 миллиарда фунтов.