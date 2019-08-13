Первое заседание нового парламента может начаться с передела комитетов - их станет меньше, зато у оставшися прибавится работы.

Правда, не у всех. Вчера "Страна" опубликовала документ - проект постановления Рады, который касался комитета по свободе слова. Его функции предлагается радикально сократить. У него теперь не будет влияния на системное законодательство по СМИ и определение правил игры.

Все это заберет себе новосоздаваемый комитет по гуманитарной политике, который возглавит гендиректор 1+1 Александр Ткаченко. Войдет в него и политтехнолог Никита Потураев. Оба - из депутатского списка "Слуги народа".

Именно здесь будет происходить выработка всех ключевых решений по регулированию информационного поля страны. А исполнять их будет зеркальное министерство по гуманитарной политике - оно, по задумке "Слуг" вберет в себя, кроме прочих, и Минстець.

То есть идет максимальная концентрация рычагов по управлению общественным мнением в руках партии Зеленского. И ее "коломойского" крыла.

А судя по свежему интервью Потураева - готовится серьезная зачистка информационного пространства. Причем не "порохоботскими" методами - травлей и угрозами (как недавно озвучил Сергей Высоцкий) - а жесткой централизацией законов по СМИ и надзорных органов за медиа.

Что по форме может быть и выглядит более пристойно, но по сути - не менее опасно для свободы слова.

"Страна" разобрала самые важные тезисы одного из идеологов "Слуги народа".

Нацсовету отдадут все медиа

Один из основных тезисов Потураева - это создание в Украине надзорного ведомства, которое охватит все сферы, в которых работают СМИ: от ТВ и до интернет-сайтов.

"Мы видим Нацсовет регулятором не только телевидения, а всех медиа. Но мы должны четко определить, что является медиа, чтобы мы не превратиться в Роскомнадзор, который стремится лицензировать блогеров", - заявил будущий нардеп.

По его словам, у этого регулятора-монстра уже есть рабочее название и он должен "всех контролировать". Причем работать он будет на базе нынешнего Нацсовета по телерадиовещанию - довольно одиозной в последние годы структуры.

"Пусть этот регулятор называется Национальный совет по вопросам медиа. Он будет заниматься всеми медиа. Я считаю, мы вместе с Ткаченко считаем, что просто всем. Это должен быть единый регулятор для всего медиарынка. Для чего иметь много регуляторов? Пусть будет один. Новый, с качественной точки зрения сделанный на базе того, что уже есть. Конечно, контролировать, а как иначе? Нацсовет же сейчас контролирует ТРК", - отметил Потураев.

Он говорит, что новый орган будет формироваться не по квотному принципу, а не конкурсной основе.

"Я считаю, что квотный принцип, если мы создаем любого регулятора, должен уйти в прошлое. Должно быть конкурсный принцип назначения, а не политический. Через конкурсную комиссию с привлечением международных представителей. По прозрачным конкурсным условиям, с четко определенным критериям. На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше - 15".

Регистрация и блокировка интернет-СМИ

У регулятора-монстра, по задумке Потураева, будет гораздо больше возможностей, чем у его предшественника.

Так, например, он должен будет заниматься регистрацией интернет-СМИ. "Интернет-медиа требуют регулирования", - заявил политтехнолог "Слуги народа". Он добавил, что регистрация будет бесплатной. И видимо обязательной - по крайней мере Потураев не сказал обратного.

Это далеко не первая попытка "прижать к ногтю" украинский интернет - регистрацию сайтов уже вводили, но каждый раз под давлением СМИ эта инициатива спускалась на тормозах. Однако в "Слуге народа", видимо, решили снова войти в эту реку.

Но особенно скандальный тезис Потурева - новый Нацсовет должен получить право блокировки сайтов.

"По поводу блокировки вебсайтов: я считаю, это все должно перейти к регулятору. Если регулятор признает контент незаконным, направленным на подрыв конституционного строя и представляет угрозу территориальной целостности, то, конечно, они должны блокироваться", - заявил советник Зе-команды.

Что характерно, он не сделал оговорки, что блокировка должна проходить через суд. Если так все и задумано, то уже эта инициатива сама по себе ставит крест на свободе слова в интернете (одной из немногих сфер медиа, которое до сих пор властям было тружно "прижать").

В принципе, это является калькой с попыткой БПП и "Народного фронта" протолкнуть одиозный закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов.

Он предусматривал, что любой следователь в рамках уголовного дела имеет право ограничить доступ к любому сайту через украинских провайдеров.

Медиасообщество тогда возмутилось - ведь это могло породить полный беспредел в отношении неугодных власти СМИ, а также легализовать рейдерские захваты коммерческих веб-сервисов. И проект положили под сукно.

Теперь в "Слуге народа" хотят реанимировать эту идею.

"Жестче реагировать". Что готовят телеканалам

Новый орган по регулировке СМИ должен будет "жестче реагировать" на инициативы отдельных телеканалов продвигать идеи мира с Россией.

Правда, несмотря на большое желание, Потураев признает ряд трудностей в этом направлении. Главная из которых - обиженное СМИ с гарантией выиграет такое дело в Европейском суде по правам человека (его решения обязательны для Украины).

Тем не менее политтехнолог "Слуги народа" предлагает внести такие правки в законы, которые бы позволили новому Нацсовету принимать более жесткие меры.

"Я считаю, что в отдельных случаях регулятор должен иметь право жестче реагировать, например, на показ того же фильма Оливера Стоуна (фильм об Украине, который планировал показать NewsOne - Ред.)", - считает Потураев.

Чтобы это сделать без окрика со стороны ЕС, "слуга народа" предлагает выписать в законе критерии, по которым можно будет карать телеканалы.

"Но если бы Нацсовет даже имел такое право сейчас и выключил канал, то они пошли бы с истерикой в ​​Страсбург, Брюссель, Европейский суд по правам человека. И мы почти на 100% проиграли бы. Потому что у нас не прописаны критерии, что такое вредоносный контент. Это сложная и опасная вещь. Они пользуются тем, что в ЕС демократические страны, которые отстаивают права и свободы человека.

Нужно выписать критерии такого контента. К примеру, где преступление в том, чтобы толочь воду в ступе о мире. А кто против мира? Все же за мир. И что с этим делать? Пойди докажи, что это то же, что говорят у Скабеевой, или у Дмитрия Киселева, или Соловьева.

Например, медведчуковские каналы (речь о 112, NewsOne и ZiK, которыми владеет соратник Виктора Медведчука Тарас Козак - Ред.) говорят же о целостности страны, только с особым статусом. Могу ли я сказать, что особый статус - это преступление, если его предыдущая Верховная Рада поддержала? И где у меня доказательства, что это преступление?", - заявил Потураев.

Следуя за логикой его слов - видимо, в команде Зе-президента всерьез думают о том, как бы признать "антигосударственными" любые заявления в поддержку мирного урегулирования на основе Минских соглашений, включая особый статус Донбасса (что, кстати, является международными обязательствами Украины, освященными резолюцией ООН). И дать новому мега-нацсовету рычаги карать за все это.

Пересмотрят ли мовные квоты на ТВ

Украинизацию теле- и радиоэфира останавливать новые власти страны не собираются. Ее ждут разве что косметические изменения.

"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка",- заявил Потураев.

Правда, по его словам есть "баги", которые надо исправить. Они касаются некоторого послабления для СМИ, которые вещают или на зарубежную аудиторию ("Иновещание") или для крымских татар.

"Есть проблема с тем же иновещанием. Как оно будет вещать на нескольких языках. У ATR есть детский канал "Ляле", на котором транслируются мультики на крымскотатарском. И это мультики не украинского производства, так как мы не производим столько мультиков, сколько им надо. И говорить, что закон простимулирует отечественное производство - это просто бред, это безответственная позиция. Потому что мы не производим столько часов анимации, кинопродукта, детских сериалов, сколько нужно украинским вещателям", - заявил политтехнолог "Слуги народа".

Что же до русскоязычного населения Украины, или тех же венгров - здесь ни о каких компромиссах у Зеленского не говорят.

О черных списках актеров и фильмов

Практику кино-запретов новая власть, видимо, будет продолжать. Причем, поставит ее на законодательную основу. Если раньше "бан" вводился произвольно, по желанию Минкульта, то сейчас его предлагается выписать по критериям.

То есть сейчас все запреты можно отменить росчерком пера. А после введения критериев "антиукраинскости" процесс примет более необратимый характер.

"Запреты были действенны. И конечно, мы должны защищать нашего зрителя от российского контента. Что касается отдельных людей, которые попадали в список. Если мы берем НЕ художественные произведения, а отдельных людей, здесь то же, что с нарративами, надо просто иметь четкие критерии, почему они попадают в "черный список". Чтобы не через "Миротворец" туда люди попадали или еще каким-то странным путем", - заявил Потураев.

"У нас фактически война. Так что мы в полном своем праве ограничивать въезд для людей, которые несут сюда враждебные месседжи, или являются олицетворением враждебной пропаганды, или просто нарушают украинское законодательство. Конечно, эта практика должна быть продолжена, но и критерии должны быть", - уточнил советник Зе-команды.

Даже Петр Порошенко не сказал бы жестче.

Чем еще займется комитет Ткаченко-Потураева

По словам Потураева, новый комитет по гуманитарной политике займется наработкой единого закона, который будет регулировать деятельность СМИ. Это будет своеобразный "медийный кодекс".

"(Мы готовим) законопроект про аудиовизуальные услуги, который должен заменить собой законы о Нацсовете и о телевидении и радиовещании, печатные СМИ ... . Чтобы был один большой медийный акт, в котором было бы все, что касается медиа. Потому что когда таких законов десятки, то возникает куча связей, двухчтения, трехчтения тому подобное", - заявил политтехнолог.

Главным идеологическим направлением работы комитета станет, видимо, борьба с Россией.

"Даже если удастся перевести эту войну из горячей фазы в холодную, то получим холодную войну с Россией, которая растянется не знаю на сколько лет. И все это время будут продолжаться информационные атаки. Именно поэтому это для нас должно быть приоритетом", - отметил Потураев.

Также новые власти планируют обязать каналы показывать государственные пропагандисткие ролики.

"Думаю, старый контент они могут давать бесплатно. Тот, что новее, могут отдавать за часть стоимости, при условии возмещения. Это одна из возможных схем", - сказал политтехнолог.

Государство также будет финансировать частный крымско-татарский телеканал "АТР", который и раньше получал деньги из госбюджета. "Государственные гранты, возможно, лучше нам давать ATR", - заявил Потураев.

Довольно двойственное заявление он сделал по деолигархизации СМИ. Признавая, что этого требует Европа, Потураев усомнился, что в Украине это сработает. Более того - олигархи даже "спасают" нас от российского ТВ.

"Олигархи - это то, что поддерживает наши самые затратные медиа на плаву. Если бы не наши олигархи, то сейчас бы у нас народ смотрел российское телевидение. Потому что запрос на развлекательное ТВ никто не отменял", - заявил Потураев.

При этом он сделал странное заявление о том, что имею право на существование в Украине только три медиагруппы - Коломойского, Пинчука и Ахметова.

"Я не вижу пока возможности существования в Украине мощных вещателей, кроме четырех: Общественное, "1 + 1", StarLight (холдинг StarLightMedia объединяет три крупных телеканала из топ-шестерки: ICTV, СТБ, Новый канал. - Ред.), "Украина". Я не о том, что надо закрывать, просто не вижу, где взять деньги для их существования. С рынка? Где их взять?", - сказал советник "Слуги народа", говоря о деолигархизации СМИ.

Отметим, что Коломойский, Пинчук и Ахметов, пусть и в разной степени, но все близки к Зеленскому. В тоже время, Потураев не назвал в числе вещателей, "имеющих право на сущестование", телеканалы, входящие в медиагруппы, близкие к оппозиции - "Интер" (владельцы - Фирташ, Левочкин), 112, NewsOne и ЗИК (соратник Медведчука Тарас Козак).

И, вероятно, это не случайно.

"На Банковой хотят зачистить оппозиционные телеканалы. Сейчас прорабатываются различные ходы - от уголовных дел до принятия законов, позволяющих быстро лишать каналы лицензии. Атака начнется уже осенью", - сказал "Стране" источник на телевизионном рынке.