Из зоны боевых действий эвакуировали тело бойца полка "Азов", входящего в состав Национальной гвардии Украины, младшего лейтенанта Романа Романенко, погибшего 10 августа во время выполнения боевого задания вблизи Луганского Донецкой области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "Азова".

"К сожалению, сделать официальное сообщение (о гибели бойца - Ред.) мы смогли только через трое суток после трагедии. Все эти дни враг не отдавал тело азовца… Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать погибшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника. Оккупант, прикрывая свою группу наемников огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова", - сообщает пресс-служба полка в среду.

Отмечается, что 13 августа в результате предварительно спланированного обмена, удалось забрать из зоны боевых действий тело погибшего военнослужащего Романенко.

"Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности БТГр (батальонная тактическая группа - Ред.) "Азова", - говорится в сообщении.

10 августа младший лейтенант Романенко подорвался на вражеском фугасе, выполняя боевую задачу на Светлодарской дуге. Уточняется, что боец родился в городе Днепр, а в полке "Азов" служил с 2015 года, был снайпером.

Роман Романенко. Фото: azov.org.ua

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