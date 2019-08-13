Рафаэлла Сантос, младшая сестра звездного форварда сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймара, заступилась за брата, которого грязно оскорбили фанаты клуба на матче первого тура Лиги 1 против Нима. Напомним, фаны вывесили ряд плакатов на которых было написано "Неймар, проваливай!" и "Неймар, трахнутый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?".

После такой скандальной акции Рафаэлла в своем Twitter дала жесткий отлуп ненавистникам своего брата.

"Что за отвратительные люди, у которых нет ни капли уважения! И вы еще хотите, чтобы мой брат остался в вашей команде! Вы ничего не выиграете без него. Ублюдки", - написала Рафаэлла.

Позднее этот твит ей посоветовали удалить знающие люди, однако было поздно. Он вызвал бурю возмущения среди фанатов ПСЖ, как передает испанская AS.

Звездный Неймар и его горячая Рафаэлла, фото: en.as.com

Так что, очень похоже, что дни Неймара в ПСЖ уже сочтены.

Ранее "Страна" сообщала, что Реал может предложить Неймару 200 млн евро за пятилетний контракт.