Пассажиры поездов "Укрзализныци" не обязаны собирать постель после использования, даже если этого требует проводник. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

"Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что с начала 2019 года из поездов похитили 6900 единиц инвентаря на почти 400 тысяч гривен: 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 47 подушек, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 180 стаканов.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Напомним, Укрзализниця начнет проверять сотрудников на трезвость перед началом рабочего дня.

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